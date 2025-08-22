На этом фото — типичный представитель племени Боди (или Мьен), проживающего на юге Эфиопии

Это племя известно своими необычными традициями, одной из которых является ежегодная церемония Каэль.

Каждый год в июне среди холостых мужчин племени выбирают самого полного — он получает титул «Толстяка года» и первым женится на женщине по своему выбору.

Ради этого участники в течение шести месяцев следуют строгой диете, питаясь только молоком и кровью коров.

Животных при этом не убивают — кровь аккуратно собирают, делая небольшой надрез на шее, который затем закрывают.

Каждое утро мужчины выпивают по два литра свежей крови. Из-за жары она быстро портится, поэтому её приходится употреблять сразу.

Такой объём даётся нелегко, многим становится плохо, но отказаться нельзя — ведь чем больше вес, тем выше шанс на победу.

В день состязания участники покрывают себя смесью глины и грязи и в течение четырёх часов ходят вокруг священного дерева племени.

Старейшины внимательно наблюдают за ними и выбирают победителя. Помимо почётного титула, он получает главное вознаграждение — возможность первым взять в жёны женщину из племени.

Редчайший кадр, запечатлевший еще никому не известную группу The Beatles
Редчайший кадр, запечатлевший еще никому не известную группу The Beatles The Beatles, играющую для восемнадцати посетителей клуба. Мировая слава к ним придет спустя полтора года.
Уникальный кадр, сделанный в 1976-м году
Уникальный кадр, сделанный в 1976-м году Запечатлен момент, когда самолет, заходя на посадку, из-за мощного ветра отклонился от курса и врезался в грузовик возле взлетно-посадочной полосы.