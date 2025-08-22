На этом фото — типичный представитель племени Боди (или Мьен), проживающего на юге Эфиопии

Каждый год в июне среди холостых мужчин племени выбирают самого полного — он получает титул «Толстяка года» и первым женится на женщине по своему выбору.

Ради этого участники в течение шести месяцев следуют строгой диете, питаясь только молоком и кровью коров.

Животных при этом не убивают — кровь аккуратно собирают, делая небольшой надрез на шее, который затем закрывают.

Каждое утро мужчины выпивают по два литра свежей крови. Из-за жары она быстро портится, поэтому её приходится употреблять сразу.

Такой объём даётся нелегко, многим становится плохо, но отказаться нельзя — ведь чем больше вес, тем выше шанс на победу.

В день состязания участники покрывают себя смесью глины и грязи и в течение четырёх часов ходят вокруг священного дерева племени.

Старейшины внимательно наблюдают за ними и выбирают победителя. Помимо почётного титула, он получает главное вознаграждение — возможность первым взять в жёны женщину из племени.