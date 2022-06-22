Опытный рыбак рассказал, можно ли привлечь карася керосином

Существует легенда о том, что запах керосина заставляет карася плыть к нему, выясним правда это или нет.

Автор канала в Яндекс. Дзен «Рыбалка с Денчиком» провел эксперимент с подводной камерой. Он поехал на реку, налил керосин на вату, и с помощью шеста погрузил под воду примерно на полтора метра в глубину.

Затем он стал наблюдать за происходящим с помощью подводной камеры. Уже спустя 17 минут к пропитанной вате приплыл карась, который является одной из самых чутких рыб.

После этого карась поплавал вокруг ваты, понял, что она не съедобная и уплыл. Спустя несколько минут к вате приплыло еще несколько карасей.

Также ватой с керосином заинтересовался рак, который тоже обладает чувствительным обонянием.

В числе привлеченных керосином рыб была красноперка, которая и так находилась рядом с ватой и могла ее заметить, и ротан, привлеченный запахом.

Получается, что керосин действительно привлекает карася и некоторых других речных обитателей.