Дачники рассказали, почему загнивают завязи у кабачков и как это исправить

Такая проблема может появиться из-за перепадов погоды, плохого опыления и другим причинам.

Нередко завязи у кабачков отгнивают из-за плохой погоды. У слабеющего куста не хватает сил прокормить все свои побеги, и от части завязей он избавляется.

Еще одна причина такого явления - плохое опыление растения насекомыми. Неопыленные завязи также могут подгнивать и отваливаться.

Третья причина подгнивания завязей – недостаток бора. Если погода хорошая, куст сильный, но завязи все равно начинают подгнивать, значит, кабачку не хвататет бора. Потому нужно опрыскать кусты борной кислотой (из расчета 5 гр. на 10 л воды).

Бывает, что завязи отваливаются из-за загущенных посадок. Если листья переплетаются, плотно прикрывают цветки, насекомым трудно попасть туда для опыления.

Чтобы исправить ситуацию, нужно оборвать лишние листья и освободить центральную часть куста.