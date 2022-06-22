Дачники рассказали, почему загнивают завязи у кабачков и как это исправить
Такая проблема может появиться из-за перепадов погоды, плохого опыления и другим причинам.
Нередко завязи у кабачков отгнивают из-за плохой погоды. У слабеющего куста не хватает сил прокормить все свои побеги, и от части завязей он избавляется.
Еще одна причина такого явления - плохое опыление растения насекомыми. Неопыленные завязи также могут подгнивать и отваливаться.
Третья причина подгнивания завязей – недостаток бора. Если погода хорошая, куст сильный, но завязи все равно начинают подгнивать, значит, кабачку не хвататет бора. Потому нужно опрыскать кусты борной кислотой (из расчета 5 гр. на 10 л воды).
Бывает, что завязи отваливаются из-за загущенных посадок. Если листья переплетаются, плотно прикрывают цветки, насекомым трудно попасть туда для опыления.
Чтобы исправить ситуацию, нужно оборвать лишние листья и освободить центральную часть куста.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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