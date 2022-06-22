Китай решил игнорировать часовые пояса: по всей стране действует единое время
Невзирая на неудобства для повседневной жизни граждан, стрелки часов показывают одинаковое время во всех уголках страны.
КНР имеет большую протяженность с востока на запад: от ее восточной границы с Россией до западной с Киргизией целых пять часовых поясов. Тем не менее повсеместно по всей стране пользуются единым пекинским временем.
Это удобно только для работы транспорта, но никак не для людей. В результате жителям запада приходится вставать еще затемно, а жителям северо-востока - заканчивать рабочий день глубоким вечером, что не совпадает с естественными биологическими ритмами.
Такой подход придумал первый коммунистический лидер Китая Мао Цзэдун. Он пытался полностью переделать культуру страны, и по его концепции жители всей Поднебесной должны были поднимать утром национальный флаг, а также слушать официальные новости и выступления руководства в одинаковое время.
Поэтому правитель и установил один часовой пояс - пекинский. Эта традиция сохраняется в Китае до сих пор.
Не согласны с этим только жители Тибета - они передвинули время начала работы на один час позже.
Опубликовано: Наталья Павлова
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