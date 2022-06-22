В США сама по себе загорелась Tesla, ее смогли потушить, только загнав в яму с водой

По данным производителей, тушение батареи Tesla может занять до 24 часов и от 3000 до 8000 галлонов воды, а пожарные считают, что - в разы больше.

Сгоревшая после ДТП белая Tesla Model S пролежала на свалке ранчо Кордова в штате Калифорния несколько недель, а потом - самовоспламенилась.По данным пожарного округа Сакраменто, потушить огонь было непросто. Каждый раз, когда пламя на мгновение тушили, аккумуляторный отсек автомобиля снова воспламенялся.

Пожарные и работники аварийно-спасательных площадок пытались перевернуть автомобиль на бок, чтобы направить воду прямо на аккумулятор. Но «автомобиль все равно воспламенялся из-за остаточного тепла», сообщили пожарные.

Тогда спасатели использовали трактор, чтобы выкопать яму в грязи. Им удалось загнать внутрь машину, а затем заполнить яму водой. Это позволило погрузить аккумуляторную батарею и в конечном итоге потушить огонь, температура которого превысила 3000 градусов.

По словам представителя пожарной охраны капитана Паркера Уилборна, дюжине пожарных потребовалось более часа и 4500 галлонов воды, чтобы потушить пламя — примерно столько же воды используется для тушения пожара в здании.

Департамент пока не определил причину самовозгорания, сказал Уилборн The Post. «Мы все еще пытаемся понять причины возгорания [электромобилей]», - сказал он.

Случай в Сакраменто демонстрирует потенциальные риски, с которыми сталкиваются водители, автопроизводители и пожарные. Как сообщает The Post, в декабре 2020 года в Сан-Рамоне, штат Калифорния, загорелся дом после того, как воспламенились две припаркованные в гараже Tesla.

Такие инциденты заставили некоторых автопроизводителей отозвать тысячи электромобилей. В декабре General Motors отозвала 141 000 электромобилей Chevrolet Bolt после того, как их батареи начали самовозгораться. Audi и Hyundai также отозвали электромобили из-за риска возгорания.

Согласно руководству Tesla Model S для служб экстренного реагирования, тушение батареи Tesla может занять до 24 часов и от 3000 до 8000 галлонов воды, «нанесенных непосредственно на батарею». Уилборн уточнил, что на самом деле количество воды, необходимое для тушения возгорания батарей, может быть ближе к 20 000 или 30 000 галлонов.

Литий-ионные батареи в электромобилях трудно потушить, потому что они продолжают гореть до тех пор, пока вся накопленная энергия не будет высвобождена.