Потап и Настя Каменских уехали в Европу, чем возмутили украинцев
Участики популярного украинского музыкального коллектива "Потап и Настя Каменских" покинули Украину, уехав в Европу. Соотечественники знаменитостей негодуют.
Исполнители Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских подверглись суровой критике со стороны своих земляков. Юзеров возмутил отъезд звездного семейства в Европу и их концерты за рубежом.
Не так давно солистка коллектива сообщила о выступлении в столице Чехии. Украинцы обратили внимание, что знаменитости активно комментируют политическую ситуацию в Украине с безопасного расстояния и домой возвращаться не спешат.
А что мешает петь в Киеве? Даже мамы с детьми уже вернулись!
Потап служит диванным войскам, как и все его коллеги по цеху.
Достаётся от соотечественников и украинской исполнительнице Ани Лорак. Артистка предпочитает не давать комментарии по поводу происходящего вокруг. Видимо, знаменитость опасается давления со стороны фанатов.
Напомним, что несмотря на недовольство украинцев в адрес Насти Каменских и Алексея Потапенко, знаменитости "наговорили" по поводу политической ситуации вокруг родины столько, что попали в список невъездных в Россию на целых 50 лет.
Не ждут в России в течение полувека также Андрея Данилко (Верку Сердючку), Макса Барских, Ивана Дорна, Светлану Лободу, Милу Сивацкую, Наргиз.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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