Китай предложил себя в качестве посредника в спорах вокруг Африканского Рога

Об этом заявил первый спецпредставитель Пекина Сюэ Бин. По его словам, КНР считает, что все разногласия можно решить мирным путем.

Китай предложил себя посредником в разрешении споров на Африканском Роге в день открытия регионального собрания в эфиопской столице.

Конференция Китайско-Африканского Рога по безопасности, управлению и развитию является первой в своем роде и подчеркивает решимость Пекина играть более важную роль в регионе, охваченном конфликтами и проблемами безопасности.

«Я готов оказать посредничество в мирном урегулировании споров, основываясь на волеизъявлении стран этого региона», — заявил Сюэ Бин, первый спецпредставитель Пекина по Африканскому Рогу.

Он сказал, что важно «уважать суверенитет и территориальную целостность стран, воздерживаться от вмешательства во внутренние дела других стран и отвергать злоупотребление односторонними санкциями».

«Китай убежден, что страны Рога способны разрешать разногласия посредством диалога и консультаций», — сказал Сюэ.

Редван Хусейн, советник по национальной безопасности премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, заявил: Китай играет «вспомогательную роль» в регионе и что решения различных кризисов «должны исходить изнутри».

Сама Эфиопия с ноября 2020 года раздирается конфликтом на севере между правительственными войсками и Народно-освободительным фронтом Тыграя (НОФТ), в результате которого погибло бесчисленное количество людей и спровоцирован гуманитарный кризис, затронувший миллионы людей.

На прошлой неделе Абий впервые дал понять, что готов к переговорам с НФОТ, учитывая затишье в боевых действиях после перемирия в марте, в то время как повстанцы говорили о возможных переговорах в столице Кении Найроби.

В конференции China-Rog, которая завершится во вторник, принимают участие представители Джибути, Кении, Сомали, Южного Судана, Судана и Уганды, а также Эфиопии и Китая, за исключением Эритреи.

Китай имеет военную базу в Джибути, единственную в Африке, а также порт, предназначенный для обеспечения его обширных экономических интересов в регионе.