Количество поисковых запросов «bitcoin dead» достигло рекордно высокого уровня
Падение криптовалютного рынка и слухи о несостоятельности значимых игроков на фоне семимесячной нисходящей спирали биткоина зародили в сообществе панические предположения о том, что BTC — умирающий актив.
Один из наиболее популярных мессенджеров в Китае WeChat опубликовал новую политику использования, согласно которой все аккаунты, предоставляющие доступ к криптовалютам и NFT, будут заблокированы, пишет Bits.Media.
Новые правила запрещают продвижение выпуска, торговли и инвестирования в цифровые активы, включая коллекционные токены.
Пользователи, нарушающие запрет, могут попасть под блокировку с формулировкой «осуществление незаконного бизнеса». Запреты охватывают и торговлю NFT, это отдельно подчеркивается в правилах.
Данные Google Trends иллюстрируют, что на крипторынке доминируют сильные негативные настроения.
Фраза «криптовалюты мертвы» («crypto is dead») установила рекордный максимум по количеству поисковых запросов в Google.
Опубликовано: Антон Райт
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