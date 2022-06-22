Количество поисковых запросов «bitcoin dead» достигло рекордно высокого уровня

Падение криптовалютного рынка и слухи о несостоятельности значимых игроков на фоне семимесячной нисходящей спирали биткоина зародили в сообществе панические предположения о том, что BTC — умирающий актив.

Один из наиболее популярных мессенджеров в Китае WeChat опубликовал новую политику использования, согласно которой все аккаунты, предоставляющие доступ к криптовалютам и NFT, будут заблокированы, пишет Bits.Media.

Новые правила запрещают продвижение выпуска, торговли и инвестирования в цифровые активы, включая коллекционные токены.

Пользователи, нарушающие запрет, могут попасть под блокировку с формулировкой «осуществление незаконного бизнеса». Запреты охватывают и торговлю NFT, это отдельно подчеркивается в правилах.

Данные Google Trends иллюстрируют, что на крипторынке доминируют сильные негативные настроения.

Фраза «криптовалюты мертвы» («crypto is dead») установила рекордный максимум по количеству поисковых запросов в Google.