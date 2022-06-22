Dogecoin взлетел благодаря поддержке Маска

Несмотря на спад в криптосекторе и риск падения главной цифровой валюты — биткоина — ниже отметки $20 000, другие основные криптовалюты чувствуют себя намного лучше, продемонстрировав солидный рост в последние дни.

Так, Dogecoin, 10-я по величине криптовалюта на рынке, уже набрала к настоящему моменту более 6% за последние сутки и около 14% за неделю.

Большую поддержку оказал Dogecoin генеральный директор Tesla Илон Маск после его заявления об этом в Twitter в понедельник и повторения его во время интервью на Катарском экономическом форуме в Дохе во вторник.

«Я намерен лично поддерживать Dogecoin, потому что я просто знаю многих людей, которые не так богаты, но которые побудили меня покупать и поддерживать Dogecoin, так что я отвечаю перед этими людьми. Мои собственные сотрудники попросили меня поддержать Dogecoin, что я и делаю», — сказал Маск.