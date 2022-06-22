Армия пчел проверила украинскую фабрику троллей на восприятие дезинформации
Житель Херсона провел эксперимент, в результате которого доказал, стоит ли верить украинским СМИ и соцсетям.
Мужчина еще в марте решил разыграть украинские СМИ и придумал нелепую историю о том, как под Херсоном десятки тысяч пчел напали на российских военных и обратили их в бегство.
За несколько минут он сочинил историю, привязал ее к конкретному населенному пункту и в лучших традициях жанра снабдил элементами фантастики.
Для пущей верности написал, то ч результате атаки пчел погибло три российских военных, а 25 попали в госпиталь, что должно было взбодрить украинскую аудиторию.
Фейк он разослал знакомым и в украинские СМИ и выложил в бойкий чат ОСББ.
«В итоге придуманная история стала обрастать дополнительными подробностями, и ряд изданий — «КП в Украине», «РБК-Украина», «Цензор.НЕТ», телеканалы «Прямий» и «24 канал», другие ведущие СМИ — перепечатали этот фейк», - пишет RT, журналисты которого смогли связаться с автором крутой дезинформации.
«Страшно представить, если подобное делается целенаправленно, за деньги и с большой командой», - подытожил мужчина свой опыт.
Отметим, что с начала СВО Роскомнадзор выявил и удалил более 117 тыс. фейков о проведении операции России на Украине.
Можно сказать, что украинские СМИ ведутся на фейки, как пчелы на мед.
Опубликовано: Тарас Медведев
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