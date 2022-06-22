Армия пчел проверила украинскую фабрику троллей на восприятие дезинформации

Житель Херсона провел эксперимент, в результате которого доказал, стоит ли верить украинским СМИ и соцсетям.

Мужчина еще в марте решил разыграть украинские СМИ и придумал нелепую историю о том, как под Херсоном десятки тысяч пчел напали на российских военных и обратили их в бегство.

За несколько минут он сочинил историю, привязал ее к конкретному населенному пункту и в лучших традициях жанра снабдил элементами фантастики.

Для пущей верности написал, то ч результате атаки пчел погибло три российских военных, а 25 попали в госпиталь, что должно было взбодрить украинскую аудиторию.

Фейк он разослал знакомым и в украинские СМИ и выложил в бойкий чат ОСББ.

«В итоге придуманная история стала обрастать дополнительными подробностями, и ряд изданий — «КП в Украине», «РБК-Украина», «Цензор.НЕТ», телеканалы «Прямий» и «24 канал», другие ведущие СМИ — перепечатали этот фейк», - пишет RT, журналисты которого смогли связаться с автором крутой дезинформации.

«Страшно представить, если подобное делается целенаправленно, за деньги и с большой командой», - подытожил мужчина свой опыт.

Отметим, что с начала СВО Роскомнадзор выявил и удалил более 117 тыс. фейков о проведении операции России на Украине.

Можно сказать, что украинские СМИ ведутся на фейки, как пчелы на мед.