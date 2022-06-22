Джо Байден призвал Конгресс и власти штатов к временной отмене налога на топливо
Согласно информации, опубликованной на сайте администрации президента США, Джо Байден призвал Конгресс и власти штатов о временной отмене налога на топливо.
Как уточняется, топливный налог президент предложил отменить на три месяца включая сентябрь, как уточнил Байден, прт нынешних показателях федерального бюджета временная отмена налога возможна.
По мнению президента США, отмена топливного налога это далеко не последняя мера, направленная на поддержку населения во время рекордной инфляции.
Напомним, что по итогам мая инфляция в США достигла наивысших показателей с 1981 года, она составила 8,6%.
Опубликовано: Тарас Медведев
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