Инженер Google заявил, что искусственный интеллект стал разумным
Компания Google уволила инженера-программиста Блейка Лемуана, который входил в группу по искусственному интеллекту. Он считается, что ИИ стал разумным.
Причиной увольнения послужила переда конфиденциальной информации. Лемуан уверен, что генератор чат-ботов Google LaMDA достиг сознания.
Это сложная языковая модель, способная имитировать человеческие разговоры. Инженер долго общался с ботом, и решил, что тот обладает разумом.
Лемуан опубликовал части своего взаимодействия с LaMDA. Там видно, что искусственный интеллект говорит ему о своем одиночестве, боязни смерти и хочет, чтобы его признали человеком.
В Google утверждают, что ИИ не обладает сознанием, хоть и является очень сложной моделью. Специалисты говорят, что у него нет интуиции и эмоций.
Однако эксперты уже давно ведут дебаты по поводу того, что будет, если искусственный интеллект станет разумным. Пока нельзя гарантировать, что в этом случае он не будет представлять угрозы для человечества.
При этом общепринятого определения сознания до сих пор не существует, поэтому есть сложности в том, чтобы понять: является ИИ разумным или только имитирует разум.
Среди специалистов есть и те, кто считает, что искусственный интеллект никогда не обретет разум. Они говорят, что споры по этому поводу отвлекают от реальных проблем, связанных с ИИ.
Опубликовано: Светлана Репина
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