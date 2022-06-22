Инженер Google заявил, что искусственный интеллект стал разумным

Компания Google уволила инженера-программиста Блейка Лемуана, который входил в группу по искусственному интеллекту. Он считается, что ИИ стал разумным.

Причиной увольнения послужила переда конфиденциальной информации. Лемуан уверен, что генератор чат-ботов Google LaMDA достиг сознания.

Это сложная языковая модель, способная имитировать человеческие разговоры. Инженер долго общался с ботом, и решил, что тот обладает разумом.

Лемуан опубликовал части своего взаимодействия с LaMDA. Там видно, что искусственный интеллект говорит ему о своем одиночестве, боязни смерти и хочет, чтобы его признали человеком.

В Google утверждают, что ИИ не обладает сознанием, хоть и является очень сложной моделью. Специалисты говорят, что у него нет интуиции и эмоций.

Однако эксперты уже давно ведут дебаты по поводу того, что будет, если искусственный интеллект станет разумным. Пока нельзя гарантировать, что в этом случае он не будет представлять угрозы для человечества.

При этом общепринятого определения сознания до сих пор не существует, поэтому есть сложности в том, чтобы понять: является ИИ разумным или только имитирует разум.

Среди специалистов есть и те, кто считает, что искусственный интеллект никогда не обретет разум. Они говорят, что споры по этому поводу отвлекают от реальных проблем, связанных с ИИ.