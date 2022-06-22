Лукашенко неожиданно приземлился на военном аэродроме «Хотилово» под Тверью
По информации ТК «ГлавМедиа» вечером в среду из аэропорта Орша в направлении РФ вылетел правительственный Боинг 737-800, самолет президента Беларуси.
Как стало известно презиеднт Беларуси собирался в Санкт-Петербург, где в субботу, 25 июня, должна была состояться его встреча с Путиным.
Но на входе в воздушное простраснство России президентский борт начал снижение над Тверской областью и совершил посадку на военном аэродроме «Хотилово».
Известно, что на аэродроме базируется 790-й истребительный ордена Кутузова авиаполк, на вооружении которого находятся самолеты МиГ-31 (две эскадрильи) и одна эскадрилья Су-27, а также 844-й отдельный батальон связи и радиоэлектронного обеспечения.
С 2007 года Хотилово является совместным аэродромом, где помимо военной авиации базируется и гражданская авиация - Специальный летный отряд «Россия».
Кроме того, этот аэродром используется Путиным и его гостями для проезда в государственную резиденцию «Русь».
Отметим, что официальные источники пока не комментировали эту информацию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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