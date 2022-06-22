USPSTF: Пищевые добавки бесполезны, а одна из них может вызвать выпадение волос

Независимая целевая группа профилактических служб США (USPSTF) пришла к выводу, что польза пищевых добавок в предотвращении рака и сердечных заболеваний не доказана.

Представители группы не рекомендуют взрослым принимать бета-каротин, который преобразуется в организме в витамин А. Чрезмерное количество этого вещества приводит к выпадению волос, тошноте, болям в мышцах и костях.

Польза добавок с витамином Е тоже вызывает серьезные сомнения. Нет также доказательств, что поливитамины предотвращают заболевания сердца и рак.

Исключениями являются дети, беременные женщины и люди с хроническими болезнями и диагностированным недостатком питательных веществ.

Ученые Северо-западной организации медиков называют добавки «пустой тратой денег». Их статья на эту тему будет опубликована в журнале Американской медицинской ассоциации.

Специалисты надеются, что эта статья поможет людям принимать более взвешенные решения по поводу добавок и станет стимулом обратить внимание на сбалансированное питание, физические нагрузки.

Врачи напоминают, что пищевые добавки не проходят проверку Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, поэтому некоторые из них могут содержать незарегистрированные вещества.

При этом специалисты признают, что у малообеспеченных граждан возникают проблемы из-за высокой стоимости здоровой пищи и затратами времени на ее приготовление.