Владимир Путин подписал указ, согласно которому внешний долг России можно будет оплачивать в рублях
Согласно информации, опубликованной на правовом сайте, 22 июня был опубликован документ, подписанный Владимиром Путиным " О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ".
Указ, подписанный президентом РФ, устанавливает порядок выплат по внешнему долгу России.
Согласно новому документу, Россия имеет возможность открывать счета в рублях на имя иностранных депозитариев, чтобы выполнить свои обязательства по еврооблигациям.
Как подчеркнул глава Минфина РФ Антон Силуанов, механизм расчётов по евробондам теперь будет происходить по той же схеме, что и оплата за газ в рублях.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
Германия пытается подбодрить страны Западных Балкан, но Украина для ЕС важнее
Politico: Шольц соврал об отправке тысяч солдат Германии в Литву
Японка стала мэром района Токио, хотя сама живет в Бельгии
Foreign Policy: Польша пошатнёт баланс сил в ЕС из-за Макрона и Шольца