Владимир Путин подписал указ, согласно которому внешний долг России можно будет оплачивать в рублях

Согласно информации, опубликованной на правовом сайте, 22 июня был опубликован документ, подписанный Владимиром Путиным " О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ".

Указ, подписанный президентом РФ, устанавливает порядок выплат по внешнему долгу России.

Согласно новому документу, Россия имеет возможность открывать счета в рублях на имя иностранных депозитариев, чтобы выполнить свои обязательства по еврооблигациям.

Как подчеркнул глава Минфина РФ Антон Силуанов, механизм расчётов по евробондам теперь будет происходить по той же схеме, что и оплата за газ в рублях.