Чтобы обуздать банды, Сальвадор в третий раз продлил чрезвычайное положение
Правительство президента Наиба Букеле впервые приняло такую 30-дневную меру в конце марта после резкого роста числа убийств.
Сальвадор в третий раз продлил чрезвычайное положение для борьбы с бандами, что вызвало критику со стороны правозащитных организаций.
Правительство президента Наиба Букеле впервые приняло такую 30-дневную меру в конце марта после резкого роста числа убийств в этой центральноамериканской стране.
Законодатели подавляющим большинством голосов проголосовали за продление данной меры еще на месяц (начиная с 25 июня). По мнению парламетариев, это дает силам безопасности дополнительные полномочия для борьбы с бандами. За это проголосовали 67 из 84 депутатов.
Многочисленные опросы показывают, что 70% сальвадорцев поддерживают меры правительства по сокращению преступности банд.
По официальным данным, за три месяца с момента начала чрезвычайного положения по подозрению в принадлежности к бандам или пособничестве им силы безопасности арестовали более 41 300 человек, в том числе 1190 несовершеннолетних.
По данным правозащитных групп, к концу мая в полицейских участках погибли не менее 18 человек.
Некоммерческие организации Human Rights Watch, Amnesty International и Cristosal, которые активно критиковали эту меру, утверждали, что нынешний уровень насилия в центральноамериканской стране не требует еще одного 30-дневного продления.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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