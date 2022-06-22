Египет выразил заинтересованность в поставках белорусской, продукции
Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга, Египет выразил заинтересованность в поставках белорусской молочной продукции и масла.
Также НЦМ была проведена видеоконференция совместно с посольством Беларуси в Египте, а также Ассоциацией египетских бизнесменов.
Данная видеоконференция была посвящена торговле пищевой продукции с Египтом.
На видеовстрече были презентованы белорусские товары, в том числе мясная продукция, отмеченная сертификатом "Халяль", кукуруза, лён, а также сахарная свекла.
Как отметил директор НЦМ Николай Борисович, данная видеоконференция станет начальной точкой для налаживания взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Египтом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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