Египет выразил заинтересованность в поставках белорусской, продукции

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга, Египет выразил заинтересованность в поставках белорусской молочной продукции и масла.

Также НЦМ была проведена видеоконференция совместно с посольством Беларуси в Египте, а также Ассоциацией египетских бизнесменов.

Данная видеоконференция была посвящена торговле пищевой продукции с Египтом.

На видеовстрече были презентованы белорусские товары, в том числе мясная продукция, отмеченная сертификатом "Халяль", кукуруза, лён, а также сахарная свекла.

Как отметил директор НЦМ Николай Борисович, данная видеоконференция станет начальной точкой для налаживания взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Египтом.