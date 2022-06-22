Менеджер автозаправки собрал 20 000 долларов, чтобы исправить ошибку, за которую его уволили. Компания не взяла деньги

Работник автозаправки Shell в Ранчо Кордова в Калифорнии Джон Щечин по ошибке установил неправильную цену на топливо. В результате компания потеряла 20 000 долларов, а мужчину уволили.

Сестра Джона Паула Джексон запустила сбор денег в GoFundMe. Ей удалось собрать более 24 000 долларов. После этого бывший сотрудник попытался вернуть деньги бывшему работодателю, но компания отказалась принимать их.

Паула говорит, что в данной ситуации Джон не обязан возвращать средства. Но сам факт того, что он хочет это сделать, указывает на его ответственность и порядочность.

Сам Щечина опасается, что владельцы компании могут подать на него в суд. При этом бизнес-адвокат Крейг Симмермон объяснил журналистам, что мужчина будет защищен от ответственности за ошибку, допущенную при выполнении служебных обязанностей.

Адвокат говорит, что ответственность возможна только в случае, если работник делает что-то за пределами своей компетенции.

В письме Щечине его бывший работодатель информирует, что не сообщала о намерении взыскать средства для возмещения убытков. Они обещают не принимать никаких юридических действий против Джона.

Компания также сообщает, что сбор средств должен быть закрыт, а собранные деньги необходимо вернуть тем, кто их перечислил. Там считают, что жертвователей ввели в заблуждение.

В качестве альтернативы Джону предложили пожертвовать собранные деньги двум благотворительным организациям, которые поддерживает владелец автозаправки.