В Китае создали искусственный интеллект, похожий на мозг

В национальном суперкомпьютерном центре в восточной провинции Китая Цзянсу создали новую модель искусственного интеллекта. Она такая же сложная, как мозг человека.

Основой стал суперкомпьютер последнего поколения Sunway. Он четвертый по мощности среди аналогичных устройств во всем мире.

Ученые считают, что после создания ИИ суперкомпьютер может составить конкуренцию US Frontier – лучшему на данный момент суперкомпьютеру.

У Sunway свыше 37 млн процессорный ядер, это в 4 раза больше, чем у американского Frontier. В нем 9 петабайт памяти, что соответствует более чем 2 млн фильмов в HD-качестве.

Sunway был признан самым мощным суперкомпьютером в мире в 2016-2018 годах. С тех пор китайские учреждения не предоставляют данных о производительности.

Разработчики говорят, что искусственный интеллект может использоваться для компьютерного зрения, беспилотного транспорта, научных открытий в различных сферах.

По данным South China Morning Post, программа ИИ работает со 174 трлн параметров. Это примерно соответствует количеству синапсов в мозге человека.

Сообщается также, что новая модель искусственного интеллекта способна проводить параллельные вычисления, т.е. имитировать человеческое мышление.