Финляндия заявила о готовности начать войну с Россией

Финляндия готова начать войну с Российской Федерацией в случае нападения с ее стороны.

Вооруженные силы Финляндии готовы вести боевые действия против армии Российской Федерации, если это потребуется.

По словам Министра обороны Финляндии Тимо Кивинена, если Россия нападет на Финляндию, та готова воевать.

Также он добавил, что Финляндия готовит свою армию именно для ведения оборонительных боевых действий.

"Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется в Украине с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации", - заявил Кивинен.