Швейцарская компания возрождает новую версию Isetta под названием Microlino 2.0

Первую партию из 999 автомобилей Micro Mobility Systems планирует доставить клиентам уже нынешним летом.

Cтартап по производству электромобилей Micro Mobility Systems объявил, что начал создавать симпатичный микроавтомобиль Microlino 2.0. На это его вдохновил классический автомобиль-пузырь BMW Isetta.

Уже нынешним летом компания планирует построить первую партию из 999 автомобилей на своем заводе в Италии и доставить их клиентам.

Цены на Microlino колеблются от 14 990 швейцарских франков (примерно столько же в долларах) за базовую модель Urban. И до 20 990 швейцарских франков за серию Pioneer высшего уровня. Они питаются от того же электродвигателя мощностью 16,75 лошадиных сил и трех типоразмеров аккумуляторных батарей — 6 кВтч, 10,5 кВтч и 14 кВтч.

Самый маленький блок заряжается максимум на 1,35 кВт, а два больших варианта предлагают 2,6 кВт; они заряжаются 4 часа, 3 часа и 4 часа соответственно. Версия с самой маленькой батареей весит чуть менее полутонны, две другие - 515 кг и 535 кг.

Время разгона Microlino до 50 км/ч составляет 5 секунд, а максимальная скорость для всех вариантов составляет 90 км/ч.

Как и оригинальная Isetta, автомобиль представляет собой строгий двухместный автомобиль с небольшими ящиками для хранения за сиденьями. Попасть туда можно через единственную переднюю дверь, которая восходит к классической модели. Хотя, в отличие от нее, ее рулевое колесо на самом деле не сдвигается вместе с дверью, чтобы облегчить вход.