Сын Гагариной отказался работать с мамой, что её не обижает

14-летний Андрей Кислов - сын известной исполнительницы Полины Гагариной. Подросток увлекается музыкой, делая аранжировки молодым талантам, а с мамой сотрудничать не хочет.

Участница телевизионного проекта "Фабрики звезд 2", исполнительница и актриса Полина Гагарина поведала о том, что её сын Андрей Кислов не изъявляет желания сотрудничать с ней.

Гагарина рассказала о том, чем занимается её 14-летний ребёнок. Оказалось, что сын звёздной матери, как и она, увлечён музыкой. Подросток пишет песни для разных начинающих артистов, но с мамой сотрудничать категорически отказывается.

Знаменитость сказала, что обиды за это на сына не держит.

У него своя студия, куча звуков, он делает аранжировки молодым талантам. Он хочет сам. Он хочет сделать свой мир, свою империю, пусть будет так, свой лейбл. У него невероятная чуйка, он разглядывает таланты, он слышит какие-то нюансы. Мне это все очень нравится, и я его поддерживаю как мама. Я, конечно же, его наставник тоже, но большей части мне важно оставаться мамой.

Чуть раньше сообщалось, что Гагарина предстала в новом для себя амплуа. Участница Евровидения-2015 стала ведущей утреннего программы "Модные игры" на телеканале ТНТ.

В нашем шоу участники соревнуются между собой в умении одеваться, но кто-то из них профессиональный стилист, а кто-то - лишь в душе. С первого взгляда чаще всего различить профи не удается, потому что к нам в шоу приходят, безусловно, талантливые люди. Что самое классное, так это то, как они транслируют себя в своем стиле, делятся своим видением прекрасного и общаются с нашими экспертами.

Премьера шоу состоялась 18 июня, по правилам которого члены жюри будут отгадывать, кто перед ними, настоящий стилист или любитель.