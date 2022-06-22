В Питере изобразили Виктора Цоя в виде бойца СВО

Петербургский художник Алексей Сергиенко выставил на торги портрет Виктора Цоя, которого он облачил в образ современного бойца ВС России, участника спецоперации на Украине.

Цой на портрете с автоматом в руках, стоит на фоне разрушенных окрестностей Мариуполя.

Алексей Сергиенко сделал портрет Цоя в честь 60-летия музыканта, которое торжественно отмечалось в Санкт-Петербурге во вторник, 21 июня.

Сергиенко считает, что Цой, если бы он жил сейчас, непременно поддержал бы СВО, возможно, не только своими песнями.

Тем не менее, Цой в молодости придерживался пацифистских настроений, и откосил от армии, умышленно поранив себя. Но трусом он точно не был, иначе никогда не потянул бы такой проект, как "Кино".

Его песня «Объявляю свой дом безъядерной зоной» проникнута перестроечным антивоенным пафосом.

Отметим, что и отцу Виктора Роберту Цою эта картина не очень то понравилась. Все же Цой хотя и считал себя русским корейцем, но нес мир в своем творчестве.