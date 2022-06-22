Смерч вышел на берег и повредил аэрарий в Лазаревском районе Сочи

Зам руководителя центра мониторинга и прогнозирования Александр Колесник сообщает, что в Лазаревском районе Сочи смерч повредил аэрарий — специальную защищённую площадку для воздушных ванн.

В региональном управлении МЧС сообщили, что смерч распался как только вышел на сушу.

Как сообщили в агентстве ТАСС, пострадавших и погибших нет.

Для устранения последствий было направлено 20 человек, уточнили в управлении города.