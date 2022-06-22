Смерч вышел на берег и повредил аэрарий в Лазаревском районе Сочи
Зам руководителя центра мониторинга и прогнозирования Александр Колесник сообщает, что в Лазаревском районе Сочи смерч повредил аэрарий — специальную защищённую площадку для воздушных ванн.
В региональном управлении МЧС сообщили, что смерч распался как только вышел на сушу.
Как сообщили в агентстве ТАСС, пострадавших и погибших нет.
Для устранения последствий было направлено 20 человек, уточнили в управлении города.
Опубликовано: Тарас Медведев
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