Смерч вышел на берег и повредил аэрарий в Лазаревском районе Сочи

Зам руководителя центра мониторинга и прогнозирования Александр Колесник сообщает, что в Лазаревском районе Сочи смерч повредил аэрарий — специальную защищённую площадку для воздушных ванн.

В региональном управлении МЧС сообщили, что смерч распался как только вышел на сушу.

Как сообщили в агентстве ТАСС, пострадавших и погибших нет.

Для устранения последствий было направлено 20 человек, уточнили в управлении города.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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