Хаос в аэропортах: в Atmosphere Research Group говорят, что будет еще хуже

Люди, которые рассчитывали на спокойное путешествие после пандемии, сталкиваются с постоянными отменами и задержками рейсов в американских аэропортах.

В этом году рейсы отменяют в четыре раза чаще, чем в 2019 году. Эксперты и лидеры авиационной отрасли считают, что ситуация будет ухудшаться.

Основными причинами проблемы называют нехватку пилотов и обслуживающего персонала, в том числе в центрах управления полетами, а также плохую погоду.

Туристический аналитик и президент Atmosphere Research Group Генри Хартевельд говорит, что на работу авиакомпаний сильно повлияет предстоящий сезон ураганов.

Одним из вариантов решения этой проблемы могли бы стать полеты на более низких высотах, ниже штормов. Но это приведет к увеличению количества сжигаемого топлива, а значит, снижению прибыли авиакомпаний.

Генеральный директор United Airlines Скотт Кирби считает, что в сбоях виновата авиадиспетчерская служба. В некоторые дни она укомплектована только на 50%. В ближайшее время планируется новый набор авиадиспетчеров.

Нехватка пилотов связана с тем, что многие из них досрочно вышли на пенсию во время пандемии. Многие региональные пилоты перешли в более крупные авиакомпании, где зарплаты выше.

Генри Хартевельт говорит, что в ситуацию должно вмешаться федеральное правительство. Министр трансопрта Пит Буттиджич на днях потребовал от авиакомпаний провести стресс-тесты, чтобы убедиться, что они моут работать в соответствии со своей рекламой.