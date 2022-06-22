Привычки в еде, которые помогут похудеть и не набрать вес

По данным Американского журнала клинического питания, в течение двух лет после похудения больше половины людей возвращаются к прежнему весу. В течение 5 лет это происходит с 80% людей.

Диетологи JM Nutrition Натали Георгиева говорит, что многие диеты требуют нереальных ограничений в еде. В итоге человек чувствует разочарование и раздражительность, из-за чего отказывается от диеты.

По словам Саманты МакКинни, диетолога Life Time, дефицит калорий может привести к гормональному сбою. В ответ на это организм начинает набирать вес.

Для похудения и сохранения результата диетологи рекомендуют контролировать порции. Проще всего сделать это с помощью взвешивания продуктов. Есть и более простой метод: половину тарелки наполнять овощами и фруктами, вторую половину – злаками и белком.

Под рукой всегда стоит держать здоровый перекус – яблоки, сыр, йогурт, цельнозерновые хлебцы. Это поможет не сорваться и не купить что-то высококалорийное.

Обед и ужин лучше начинать с салата, богатого клетчаткой, а также стакана воды. В этом случае вы будете потреблять меньше калорий, но не останетесь голодным.

При каждом приеме пищи рекомендуется съедать порцию белка, размером с ладонь. Это может быть, например, куриная грудка или филе лосося. Увеличивая потребление белка, люди сокращают потребление сахара и крахмала.

Одна из главных причин набора веса – неумение питаться осознанно. Так бывает, когда человек во время еды смотрит телевизор или читает новости. Нужно устранить отвлекающие факторы и настроиться на свои чувства во время приема пищи.