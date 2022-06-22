Разведка Украины заявила об отсутствии угрозы нападения со стороны Беларуси

Главное управление разведки Украины оценило вероятность нападения со стороны Беларуси.

Украинская разведка поделилась информацией относительно вероятности нападения со стороны Республики Беларусь.

По заявлению Главного управления разведки Украины, такая вероятность напрочь отсутствует.

Глава ГУР Министерства обороны страны заявил в эфире телевидения, что любые передвижения белорусских войск ни в коем случае не направлены против Украины.

"Беларуси действительно продолжаются и военные сборы, учения, укрепление границы, комплекс действий военного назначения, но все это не направлено на ведение боевых действий против Украины", - заявил он

Напомним, что ранее белорусский президент неоднократно Александр Лукашенко высказывался за скорейшее урегулирование конфликта в Украине