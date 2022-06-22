Белый дом: НАТО в конце июня начнет масштабную военную операцию в Европе
Войска НАТО готовятся к самым масштабным за последнее время маневрам на территории Европы.
Как сообщает официальный телеграм-канал Russia Today со ссылкой на заявление Белого дома, в конце июня в Мадриде пройдет очередной саммит НАТО.
Также сообщается, что на этом саммите будет заявлено о начале изменения расстановки сил на территории Европейского континента.
"НАТО выступит на саммите в Мадриде в конце июня с широкими объявлениями о новой расстановке сил в Европе, сообщили в Белом доме", - говорится в сообщении RT.
Напомним, что НАТО начало перебрасывать свои силы к восточным границам после того, как Литва ввела санкции против России.
Последние санкции Литвы против РФ перекрыли поставки жизненно важных грузов в Калининград.
Опубликовано: Николай Скира
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