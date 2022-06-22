Могила Ленина: раскрыта тайна почему вождя не хоронят

То, что Россию накрыл кризис это не секрет. Но вот не каждый знает, что на бальзамирование и уход за мавзолеем уходит 13 млн рублей.

Исходя из жизни и смерти Владимира Ильча - он никогда не хотел себе такой участи, которую ему уготовили. Он просил перед смертью, чтобы его похоронили на Волковском кладбище, где была похоронена его мать. Именно это место и является основополагающим, которое предлагают сторонники переноса. Но все безрезультатно и российский народ не увидит перезахоронения, т.к. мавзолей является культурным наследием государственной ступени с 1995 года.

Еще один момент мавзолей по документам является склепом, и вообще всей верхушке выгодно, чтобы вождь пролетариата был со всеми. Ленин как символ эпохи пролетариата не может быть захоронен отдельно, т.к. по бумагам он уже официально захоронен. А разве в славянских странах попрешь против бумаг?

Данный вопрос конечно наболевший. В постановлении ЦИК говорится следующее:

"Идя навстречу желанию, заявленному многочисленными делегациями, и обращениям в ЦИК Союза ССР и в целях предоставления всем желающим, которые не успеют прибыть в Москву ко дню похорон, возможности проститься с любимым вождем… Исходя из этого, и был выдвинут приказ о сооружение мавзолея, который в документах значится как склеп".

А если так сказано, то это и есть официальная могила вождя. Исходя из российского законодательства похороны осуществляются через захоронение останков умершего земле. А семейный склеп или могила как раз и значатся землей. Поэтому непонятно, что будет с землей в дальнейшем, но в ближайший десяток лет, переноса мавзолея не предвидится.