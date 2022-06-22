В Пекинском университете Цзяотун создали шлем, который поможет цензорам обнаруживать порно

В Пекинском университете Цзяотун разработан шлем, который сканирует волны головного мозга. Информация о нем опубликована в Electronic Measurement and Instrumentation.

В Китае просмотр порно считается незаконным. Правительство нанимает специальных оценщиков, которые просматривают онлайн фото и видео контент в поисках запрещенных публикаций.

Чаще всего цензорами являются женщины. Они используют искусственный интеллект, однако при наличии сложного фона или из-за усталости человека могут возникать ошибки.

В ходе исследований ученые обнаружили, что люди поднимают брови, когда видят на экране обнаженное тело. Это происходит, даже если изображение демонстрируется всего полсекунды в потоке других картинок.

Новый шлем обнаруживает любые всплески мозговых волн, которые возникают при просмотре откровенного контента.

При этом устройство адаптируется к конкретному пользователю и отфильтровывает шумы в сигнале мозга, которые возникают из-за эмоций, усталости или других факторов.

Во время испытаний шлем обнаружил весь порнографический контент. Однако он еще далек от совершенства, потому что дал несколько ложных результатов. Точность устройства в его нынешнем виде составляет около 80%.

Управление киберпространства Китая не только контролирует контент социальных сетей на предмет порнографии, но и борется с пропагандой насилия, самоубийств и онлайн-мошенничеством.