Отставной полковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Дуглас МакГрегор заявил о поражении Украины.

По словам бывшего полковника армии Соединенных Штатов Дугласа МакГрегора, Украина уже проиграла в конфликте с Российской Федерацией.

В качестве аргументов он приводит потери Вооруженных сил Украины: ВСУ теряют от 500 до 1000 бойцов каждый день.

Им приходится буквально вылавливать людей на улицах и отправлять их на фронт, отметил он.

В это же время, заявил экс-полковник, российская армия продолжает закрепляться на занятых территориях.

"Украина проиграла, они ежедневно теряют где-то от 500 до 1000 человек убитыми и ранеными. Их армия фактически уничтожена, они бросают резервистов, а русские укрепляют свой контроль над 25-30% страны", – заявил он.