В Афганистане произошло мощное землетрясение, погибло не менее 1000 человек

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Сообщается, что не менее 1000 человек погибло, как минимум 1500 ранены.

Землетрясение случилось ночью, когда большинство людей находились в своих домах. Очевидцы говорят, что толчки ощущались на расстоянии 500 км от эпицентра.

По данным американских сейсмологов, землетрясение случилось на глубине около 51 км. Его эпицентр располагался на востоке страны, примерно в 44 км от города Хост.

Представитель Министерства внутренних дел Афганистана Салахуддин Аюби рассказал журналистам, что число жертв может оказаться больше заявленного.

Чиновник пояснил, что землетрясение затронуло многие деревни, расположенные в удаленных горных районах. На уточнение ситуации там потребуется некоторое время.

Больше всего людей погибло в провинции Пактика. Так разрушены многие дома, под завалами остаются люди, идут спасательные работы.

Значительная часть домов в Афганистане построена из глины и не имеет фундамента. Такие постройки легко разрушаются.

Землетрясения в стране случаются достаточно часто, поскольку она находится в регионе с повышенной сейсмической активностью.