Волшебные ягоды: список плодов которые укрепляют организм
С наступлением лета на огороде и в лесу начинается настоящий рай: клубника, голубика, черника, малина, земляника... Это безумно вкусно, а как оказывается еще и очень полезно.
Неправильная еда, недостаток физических упражнений, и вот они проблемы - метаболический синдром, ревматоидный артрит, онкология и др. заболевания, которые могут возникнуть. Ситуацию можно поправить с помощью различных фруктов и ягод.
Чем полезны фрукты и ягоды? В их состав входят вещества, которые выполняют противовоспалительную функцию в организме человека и животных. Что можно отнести к полезным фруктам и ягодам:
- Клюква. Помимо витамина С, в ней содержится антиоксидант - кверцетин, который защищает организм, запускает иммунную систему и выводит свободные радикалы.
- Апельсин. Цитрус в своем составе имеет гесперетин, который предотвращает нейрогенеративные болезни.
- Черника - улучшает зрение и снижает восприимчивость к инсулину.
- Клубника - убойный источник противовоспалительных веществ. Также в ней содержится эллаговая кислота, которая в значительной степени снижает развитие раковых опухолей.
- Грейпфрут - цитрус, замыкает пятерку. В его составе есть нарингин, который снимает видимые воспаления в организме.
Поэтому, когда наступает лето немедленно берите корзинки и запаситесь в лесу полезной ягодой, а цитрусы будут актуальны в любое время года.
Опубликовано: Силивончик Алина
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