Волшебные ягоды: список плодов которые укрепляют организм

С наступлением лета на огороде и в лесу начинается настоящий рай: клубника, голубика, черника, малина, земляника... Это безумно вкусно, а как оказывается еще и очень полезно.

Неправильная еда, недостаток физических упражнений, и вот они проблемы - метаболический синдром, ревматоидный артрит, онкология и др. заболевания, которые могут возникнуть. Ситуацию можно поправить с помощью различных фруктов и ягод.

Чем полезны фрукты и ягоды? В их состав входят вещества, которые выполняют противовоспалительную функцию в организме человека и животных. Что можно отнести к полезным фруктам и ягодам:

Клюква. Помимо витамина С, в ней содержится антиоксидант - кверцетин, который защищает организм, запускает иммунную систему и выводит свободные радикалы.

Апельсин. Цитрус в своем составе имеет гесперетин, который предотвращает нейрогенеративные болезни.

Черника - улучшает зрение и снижает восприимчивость к инсулину.

Клубника - убойный источник противовоспалительных веществ. Также в ней содержится эллаговая кислота, которая в значительной степени снижает развитие раковых опухолей.

Грейпфрут - цитрус, замыкает пятерку. В его составе есть нарингин, который снимает видимые воспаления в организме.

Поэтому, когда наступает лето немедленно берите корзинки и запаситесь в лесу полезной ягодой, а цитрусы будут актуальны в любое время года.