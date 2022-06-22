Универсальная подкормка без всякой химии для хорошего роста овощей

Если растения выглядят плохо, вянут и слабеют на глазах, желтеют, сохнут, не растут и не реагируют на хороший уход, значит, пора применить эту чудо-подкормку. Безобидное простое средство быстро поставит овощи на ноги.

Главный, и по сути - единственный, компонент полезной подкормки - лимонная кислота. А она, в свою очередь, помогает растениям получать из почвы кальций, железо, медь, марганец, цинк, фосфаты.

Лимонная кислота, как батарейка, заряжает овощные культуры энергией для активного развития и роста.

На 10 л воды надо взять 1 ст. л. порошка "лимонки". Поливать раствором перцы, томаты, огурцы. На один куст идет от половины до одного литра.

Пройдет всего одна неделя, а растения уже будет не узнать. Кустики здоровые и крепкие, зеленые листья, сочные стебли.

Подкормка предупреждает заболевание вершинной гнилью, решает проблему нехватки фосфора, калия и других важных для растения микроэлементов.