Посол Украины пообещал извиниться перед Шольцем за слова об обиженной колбасе

Посол Украины в Германии пообещал извиниться перед Олафом Шольцем за обидное высказывание.

Немецкое издание Bild пишет, что посол Украины в Германии Мельник принял решение извиниться перед Олафом Шольцем.

Ранее представитель Украины в Берлине оскорбил канцлера Германии за медлительность в вопросе помощи Украине.

Мельник назвал Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Издание пишет, что он лично принесет Шольцу извинения.

"Я лично извинюсь перед ним", — заявил посол Украины в беседе с журналистом немецкого издания.

При этом почему же Мельник не извинился за все это время, так и остается для многих загадкой.