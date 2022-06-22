Посол Украины пообещал извиниться перед Шольцем за слова об обиженной колбасе
Посол Украины в Германии пообещал извиниться перед Олафом Шольцем за обидное высказывание.
Немецкое издание Bild пишет, что посол Украины в Германии Мельник принял решение извиниться перед Олафом Шольцем.
Ранее представитель Украины в Берлине оскорбил канцлера Германии за медлительность в вопросе помощи Украине.
Мельник назвал Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Издание пишет, что он лично принесет Шольцу извинения.
"Я лично извинюсь перед ним", — заявил посол Украины в беседе с журналистом немецкого издания.
При этом почему же Мельник не извинился за все это время, так и остается для многих загадкой.
Опубликовано: Николай Скира
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