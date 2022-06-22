США саботировали вывоз российских дипломатов из страны
Соединенные Штаты Америки не позволили России вывезти из страны своих дипломатов.
Вашингтон не позволил Российской Федерации эвакуировать сотрудников своей дипломатической миссии в США.
Как стало известно сегодня, 22 июня, государственной борт России не получил добро на посадку в американской столице.
"США не разрешили прилёт спецрейса госавиации России для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей", - говорится в заявлении российского МИДа.
Также в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия Соединенных Штатов не останутся без должного ответа.
Опубликовано: Николай Скира
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