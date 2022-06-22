США саботировали вывоз российских дипломатов из страны

Соединенные Штаты Америки не позволили России вывезти из страны своих дипломатов.

Вашингтон не позволил Российской Федерации эвакуировать сотрудников своей дипломатической миссии в США.

Как стало известно сегодня, 22 июня, государственной борт России не получил добро на посадку в американской столице.

"США не разрешили прилёт спецрейса госавиации России для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей", - говорится в заявлении российского МИДа.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия Соединенных Штатов не останутся без должного ответа.