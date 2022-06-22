Пугачева без правнуков: почему Никита и Алена не заводят детей

Безусловно Алла Пугачева счастливый человек. У нее большая семья с кучей детей и внуков. Она также ждет, когда Алена и Никита подарят ей прекрасного правнука. Если бы не одно но...

Алена Краснова совершенно не думает о том, чтобы сделать свою семью полноценной. На сегодняшний день, она совершенно рада и наслаждается тем, что у нее есть такой звездный муж. Если раньше влюбленные пары создавали семьи для продолжения рода, то теперь все происходит совсем иначе. Алена из категории чайлдфри.

Она совершенно не переживает о том, чтобы осчастливить Примадонну правнуком. Хотя нельзя сказать, что Алла Борисовна находится в горе. У нее растут прекрасные дочь и сын, которые требуют много внимания.

Сейчас девушка нацелена исключительно на карьеру и свое будущее. В одном из интервью Алена невзрачно намекнула журналистам, что она вообще не планирует заводить детей. Можно сделать напрашивающийся вывод, что девушка просто вышла за Никиту, чтобы прожить жизнь в удовольствие, а не соответствовать всем канонам брака.

Никита даже как-то признался, что его жену просто раздражают мысли и разговоры о детях. Время покажет, возможно молодая пара еще успеет передумать.

Несмотря на то, что невестка Орбакайте не хочет иметь детей, все надежды упали на брата Никиты и его младшую сестру. Но стоит понимать, что Клава еще совсем маленькая, а это значит, что все прелести материнства она еще не скоро узнает.