Путин подписал указ о выплатах валютного госдолга России в рублях

22 июня Владимир Путин подписал президентский указ о выплате валютного госдолга в России в рублях.

В среду Владимир Путин ратифицировал указ президента о переводе выплаты суверенного госдолга России по еврооблигациям на рубли. Теперь выплата российского госдолга будет аналогична механизму, по которому недружественные России страны оплачивают поставки газа в рублях в соответствии с распоряжением Путина.

Напомним, что 25 мая Министерство финансов США отказалось продлевать российскую лицензию, позволявшую России обслуживать свой суверенный госдолг в долларах.

Сразу после этого глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия намеревается начать обслуживать госдолг в рублях вопреки заявлениям западных СМИ о том, что подобные меры могут привести российское государство к техническому дефолту.