Путин подписал указ о выплатах валютного госдолга России в рублях
22 июня Владимир Путин подписал президентский указ о выплате валютного госдолга в России в рублях.
В среду Владимир Путин ратифицировал указ президента о переводе выплаты суверенного госдолга России по еврооблигациям на рубли. Теперь выплата российского госдолга будет аналогична механизму, по которому недружественные России страны оплачивают поставки газа в рублях в соответствии с распоряжением Путина.
Напомним, что 25 мая Министерство финансов США отказалось продлевать российскую лицензию, позволявшую России обслуживать свой суверенный госдолг в долларах.
Сразу после этого глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия намеревается начать обслуживать госдолг в рублях вопреки заявлениям западных СМИ о том, что подобные меры могут привести российское государство к техническому дефолту.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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