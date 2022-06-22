Женщина-заложница спаслась, благодаря службе доставки еды

В Нью-Йорке женщине, которую взяли в заложницы, удалось спастись необычным способом. Она сумела отправить просьбу о помощи службе доставки еды.

По информации полиции, заложница отправила записку в ресторан через службу доставки Grubhub.

В ней была просьба позвонить в полицию. Эту информацию женщина написала в окне дополнительных пожеланий при оформлении заказа в The Chipper Truck.

Заказ был оформлен около 5 часов утра. В 6.20 полицейские прибыли на место. Они задержали мужчину по имени Кемой Роял.

Ему предъявлены обвинения в изнасиловании, сексуальных домогательствах, хранении оружия, угрозах, нападении, незаконном лишении свободы.

The Chipper Truck работает круглосуточно, его грузовик обслуживает клиентов уже более 18 лет. Работники говорят, что не ожидали ничего подобного.

Письмо заложницы увидели две сотрудницы ресторана. Они позвонили владельцу заведения, и тот сказал им отменить заказ и связаться с 911.

Заказ был оформлен на чизбургер и сэндвич. Владелец магазина отметил, что даже если это был бы фейк, нельзя было оставлять такое послание без внимания.