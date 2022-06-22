Порнозвезда Миа Халифа назвала мужчин продажными и легкодоступными

Порноиндустия хотя стоит под запретом, но насовсем искорениться не может. И вот сейчас прозвучал интересный комментарий от порнозвезды Мии Халифы, что мужчины продажные и никчемные.

Противостояние мужчин и женщин в 21 веке очень актуальное занятие. Миа Халифа в свои 29 лет прославилась в социальных сетях тем, что выпускает регулярно порноролики в Tik Tok. Но недавний ролик оказался совсем интересным. В нем она весьма грубо отозвалась о мужчинах, обозвав их "дешевками" и "легкодоступными". Странно слышать от такой леди заявления подобного характера, однако факт есть факт.

Порноактриса родилась в Ливане, и начала свою деятельность 12 лет назад. Своими роликами она будоражит мужчин и развращает молодежь. Но к мужчинам девушка относится достаточно категорично:

"Мужчины — это самое простое, что есть на свете. Если вы задаетесь вопросом, как вы и другая женщина заполучили одного и того же мужчину, так это потому, что мужчины — самая легкодоступная вещь в мире", - заявила Халифа.

Самое интересное то, что знаменитость призналась - мужчины теперь ее мало привлекают, потому что они намного легкодоступнее женщин, прячась при этом за маской мужественности и геройства. Многие пользователи не оставили это высказывание без комментариев. Она услышала много грязи в свой адрес, однако несмотря на это ролик набрал больше 200 тыс. лайков.

Несмотря на это, девушка и дальше активно продолжает свою деятельность.