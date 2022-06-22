Посол Украины в ФРГ извинился перед Шольцем за «обиженную ливерную колбасу»
Украинский посол в Германии Андрей Мельник сообщил, что намеревается извиниться перед немецким канцлером Олафом Шольцем за прежние оскорбления в его адрес.
В среду посол Украины в ФРГ Андрей Мельник дал интервью местному информагентству Der Spiegel, где заявил, что хотел бы принести извинения перед канцлером Германии Олафом Шольцем, которого он ранее назвал "обиженной ливерной колбасой".
"Разумеется, я сожалею в связи с этим высказыванием, оно было неуместно с дипломатической точки зрения. Я перед ним лично извинюсь", - пообещал Мельник.
Также Андрей Мельник признался, что после его выпадов в адрес Олафа Шольца президент Украины Владимир Зеленский связался с украинским послом в Германии и сообщил, что он не в восторге от подобного недипломатичного поведения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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