Байден обвинил недовольных ростом цен на топливо в нежелании помогать Украине

Президент США Джо Байден прокомментировал стремительный рост цен на топливо в США

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал стремительный рост цен на топливо в стране.

Байден в своем заявлении обратился к представителям республиканской партии, которые недовольны ростом цен.

По словам президента США, те кто критикует его за рост цен, не хотят оказывать помощь Украине.

"Президент Джо Байден полагает, что повышение стоимости бензина в США было неизбежным при введении санкций против РФ, а законодатели-республиканцы, критикующие его в связи с этим, демонстрируют нежелание в полной мере оказывать поддержку Украине", - пишет ТАСС.

Напомним, что в США цены на топливо растут практически каждый день. Иногда их изменяют по несколько раз за сутки.