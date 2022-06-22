CDC сообщает о странной и очень серьезной вспышке менингококковой инфекции
Центры по контролю и профилактике заболевании (CDC) совместно с Департаментом здравоохранения Флориды расследуют одну из самых страшных вспышек менингококковой инфекции в США.
Заболевание очень серьезное и часто смертельное. В этом году количество случаев заражения во Флориде превысило средний показатель за 5 лет.
По каким-то причинам вспышка охватывает больше мужчин, представителей ЛГБТ-сообщества. В группе риска также люди со СПИДом и студенты колледжей.
Людям, для которых существует повышенный риск заражения, рекомендуется получить менингококковую вакцину. Для граждан с ВИЧ очень важна плановая вакцинация. Прививки делают бесплатно.
От менингококковой инфекции человек может умереть всего за несколько часов. У тех, кто выздоравливает, часто бывает инвалидность, связанная с повреждением головного мозга.
Бактерии, вызывающие заражение, передаются от одного человека к другому, через пищу. Для этого нужен тесный контакт или нахождение рядом с кашляющим человеком.
Симптомы в виде головной боли, высокой температуры, тошноты и рвоты, темно-фиолетовой сыпи появляются внезапно.
При появлении симптомов менингита необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью, поскольку заболевание опасно для жизни.
Опубликовано: Светлана Репина
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