Белый дом: НАТО объявят о новой Стратегической концепции альянса и расстановке сил в Европе
Представитель Белого дома Аманда Слоат анонсировала изменения в расстановке сил в Европе на предстоящем саммите в столице Испании.
22 июня спецпомщник президента США Аманда Слоат заявила о том, что на саммите в Мадриде, который пройдёт 28-30 июня, будет пересмотренна расстановка сил в Европе.
"Я также думаю, что будут более широкие объявления о расстановке сил и средств. Альянс обсуждает это в течение года, с предыдущего саммита. Ожидаю, что ряд союзников выступит с объявлениями", - заявила советник американского лидера, комментируя на конференции Атлантического совета в Вашингтоне предстоящий саммит НАТО.
Слоат отказалась уточнять, что именно итоги ожидают США, а лишь сообщила о новой Стратегической концепции альянса, но уверенны в том, что встреча в Мадриде даст конкретные результаты.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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