Сотни туристов, побывавших в Гранд-Каньоне, внезапно заболели
В Национальном парке Гранд-Каньон наблюдается вспышка болезни, которая вызывает рвоту, диарею, боль в теле, лихорадку, судороги.
В Департаменте контроля и профилактики заболеваний отмечают, что по симптомам болезнь очень похожа на норовирус.
Заболевание легко и быстро распространяется при прямом контакте с инфицированным человеком или зараженной поверхностью, употреблении зараженной пищи или напитков.
Симптомы норовируса очень неприятные, но он редко приводит к серьезным проблемам со здоровьям или к смерти.
По информации Grand Canyon News, к 10 июня было известно о 118 заразившихся людях. Большинство случаев произошло в мае, последний зафиксирован 2 июня.
Начальник отдела коммуникаций, партнерства и внешних связей Управления суперинтенданта Национального парка Гранд-Каньон Яна Балсом говорит, что ничего подобного не происходило, как минимум, в течение 10 лет.
Сама Балсом тоже заболела желудочным вирусом во время речной прогулки. Она отмечает, что есть проблема с выявлением заболевания.
Дело в том, что анализ для подтверждения норовирусной инфекции можно сдать в течение определенного времени. За время поездки туристов по реке этот период истекает.
Опубликовано: Светлана Репина
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