Байден: Те, кто недовольны ростом цен в США, не хотят помогать Украине
Президент США Джо Байден сделал громкое заявление о росте цен на топливо в стране.
Американский президент Джо Байден сделал крайне необычное заявление о росте цен на топливо в стране.
Отметим, что на автозаправках в Соединенных Штатах цены могут изменяться буквально по несколько раз на день.
Просты же американцы, как они сами рассказывают в социальных сетях, иногда вынуждены выбирать между топливом и качественными продуктами.
Ну а сам де Байден обвиняет тех, кто недоволен ростом цен, в нежелании в полной мере помогать народу Украины.
Байден обратился к республиканцам и заявил, что критикующие его за происходящие просто не хотя помогать Украине".
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
В ICON Park хотят снова запустить аттракцион, на котором в марте насмерть разбился подросток
Politico: Шольц соврал об отправке тысяч солдат Германии в Литву
Юрий Шатунов родился и умер в машине "скорой помощи"
Foreign Policy: Польша пошатнёт баланс сил в ЕС из-за Макрона и Шольца