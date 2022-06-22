Байден: Те, кто недовольны ростом цен в США, не хотят помогать Украине

Президент США Джо Байден сделал громкое заявление о росте цен на топливо в стране.

Американский президент Джо Байден сделал крайне необычное заявление о росте цен на топливо в стране.

Отметим, что на автозаправках в Соединенных Штатах цены могут изменяться буквально по несколько раз на день.

Просты же американцы, как они сами рассказывают в социальных сетях, иногда вынуждены выбирать между топливом и качественными продуктами.

Ну а сам де Байден обвиняет тех, кто недоволен ростом цен, в нежелании в полной мере помогать народу Украины.

Байден обратился к республиканцам и заявил, что критикующие его за происходящие просто не хотя помогать Украине".