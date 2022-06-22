Китайская Economic Daily предупреждает: биткоин может упасть до нуля

В китайском издании Economic Daily вышла статья, в которой инвесторам не советуют вести любую деятельность, связанную с криптовалютой.

Газета находится под контролем Центрального комитета правящей Коммунистической партии Китая.

Суть статьи сводится к тому, что стоимость биткоина может упасть еще ниже, и криптовалюта не будет стоить ничего.

Авторы статьи отмечают, что биткоин – это просто последовательность цифровых кодов. Прибыль можно получить только при покупке по низкой цене и продаже – по высокой.

В статье говорится, что в будущем доверие инвесторов рухнет, суверенные страны объявят криптовалюту незаконной. Тогда биткоин вернется к своей первоначальной стоимости и станет совершенно бесполезным.

В газете пишут, что отсутствие регулирования в США и других западных странах позволило создать рынок с высокой долей заемных средств. Этот рынок полон манипуляций, псевдотехнологических концепций.

Пекин категорически возражает против любой криптовалютной деятельности, включая торговлю, сбор средств и майнинг.

Цена биткоина упала до нового рекордного минимума этого года в 17 958,05 доллара США. С начала года стоимость криптовалюты снизилась более чем на 50%.