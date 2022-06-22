Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
Американский президент Джо Байден утверждает, что в Вашингтоне и Брюсселе были осведомлены о негативных последствиях для Запада в случае введения новых антироссийских санкций.
Накануне Джозеф Байден выступил со спецобращением к американской нации, где сообщил, что правительства Соединённых Штатов и стран Европейского союза осознавали, чем обернутся новые санкции коллективного Запада против России.
"Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что столкнемся с повышением цен на бензин", — признался Байден.
При этом Джо Байден согласился с тем, что США могли проигнорировать начало российской военной спецоперации на Украине, однако по мнению американского президента это было бы ошибкой.
Вместе с тем после решения Байдена о введении эмбарго на нефть из России в американском государстве манифестировалась рекордная за сорок лет инфляция, а цены на машинное топливо продолжают расти.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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