Илон Маск пожаловался, что новые заводы Tesla теряют миллиарды долларов

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что новые заводы компании в Техасе и Берлине теряют миллиарды долларов из-за того, что пытаются наращивать производство на фоне нехватки аккумуляторов и проблем с китайскими портами.

Маск назвал предприятия «гигантскими печами для денег». Например, в завод в Остине, штат Техас производит небольшое количество автомобилей. Причина – в сложностях с увеличением производства новых аккумуляторов 460.

При этом инструменты для производства обычных аккумуляторов 2170 застряли в порту в Китае из-за антиковидных ограничений, введенных в Шанхае.

Гендиректор говорит, что закрытие Шанхая повлияло на производство автомобилей Tesla и в этом городе, и на заводе в Калифорнии. Там тоже используются детали, которые производят в Китае.

Илон Маск отмечает, что последние два года стали абсолютным кошмаром из-за перебоев в цепочках поставок. И ситуация пока не разрешилась.

Он также подчеркивает, что для Tesla важно поддерживать работу заводов, чтобы платить людям зарплату и не обанкротиться.

Ранее Илон Маск заявил о сокращении штата Tesla на 10% в течение трех месяцев, а также сообщил, что рецессия в США весьма вероятна.

Производство электрических пикапов Tesla Cybertruck было отложено. По словам гендиректора, оно может начаться в середине 2023 года.