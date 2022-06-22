Парламент Болгарии выдвинул вотум недоверия действующему премьер-министру
В Болгарии парламент страны выдвинул вотум недоверия действующему правительству.
Сегодня, 22 июня в парламенте Болгарии прошло голосование за выдвижение вотума недоверия действующему правительству.
По итогу голосования вотум в адрес премьер-министра Петкова и правительства был принят болгарскими депутатами.
При этом ситуацию решили буквально считанные голоса. Поддержали вотум 124 депутата, а против проголосовали 115.
Сам Петков обвинил в своих неудачах болгарскую оппозицию и, как бы странно ни было, российского посла.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
В ICON Park хотят снова запустить аттракцион, на котором в марте насмерть разбился подросток
Politico: Шольц соврал об отправке тысяч солдат Германии в Литву
Юрий Шатунов родился и умер в машине "скорой помощи"
Foreign Policy: Польша пошатнёт баланс сил в ЕС из-за Макрона и Шольца