Парламент Болгарии выдвинул вотум недоверия действующему премьер-министру

В Болгарии парламент страны выдвинул вотум недоверия действующему правительству.

Сегодня, 22 июня в парламенте Болгарии прошло голосование за выдвижение вотума недоверия действующему правительству.

По итогу голосования вотум в адрес премьер-министра Петкова и правительства был принят болгарскими депутатами.

При этом ситуацию решили буквально считанные голоса. Поддержали вотум 124 депутата, а против проголосовали 115.

Сам Петков обвинил в своих неудачах болгарскую оппозицию и, как бы странно ни было, российского посла.